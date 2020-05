Coronavirus, la sfida del trasporto locale, Zaia: «Caricare la metà dei passeggeri» L'ordinanza

VENEZIA - È quello dei trasporti locali il banco di prova più atteso anche in Veneto per l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, che qui riporterà sui posti di lavoro complessivamente 1,2 milioni di persone. Nell'illustrare la nuova ordinanza in vigore dal 4 maggio ( CLICCA QUI) , il presidenteha confermato i contatti continui tra la Regione e le società come Trenitalia per modularee numero di mezzi sufficienti alle esigenze dei pendolari.Resta l'obbligo delle misure di sicurezza: mascherine per tutti su su bus e treni e distanziamento sociale di 1 metro. I treni, ha esemplificato Zaia, dovrebbero caricare metà dei passeggeri rispetto a prima dell'emergenza, gli autobus circa un terzo in meno rispetto al normale. Zaia si è detto tuttavia contrario all'impiego di 'corpi speciali' per vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi pubblici.LEGGI L' ORDINANZA completa cliccando qui