Primo giorno di tagli di Actv su bus e vaporetti, ressa nelle ore di punta

VENEZIA - È il primo giorno della sforbiciata (abbastanza poderosa) alle linee di trasporto pubblico ed emergono in tutta la loro drammaticità le conseguenze di un’economia cittadina privata della sua unica fonte di sostentamento: il turismo. Le linee Actv di navigazione e automobilistiche sono state organizzate seguendo il criterio dei servizi essenziali in caso di sciopero. Per la maggior parte delle situazioni è andata bene, nel senso che i mezzi continuavano a viaggiare semivuoti. Nelle fasce orarie in cui viaggiano i pendolari, invece, sono venute a crearsi situazioni quasi esplosive, dal punto di vista della possibilità di contagio. Tra le 7 e le 8, infatti, i mezzi pubblici sono abbastanza affollati anche in periodo di epidemia e risulta impossibile rispettare le distanze di sicurezza tra passeggeri e tra passeggeri e personale di bordo.

CALCA ALLE 7

Un esempio è dato dalle immagini del motoscafo delle 7.26 da piazzale Roma per l’ospedale, dal quale ci sono giunte parecchie segnalazioni. Il battello era chiaramente pieno di gente anche in cabina, tanto che chi poteva andare a piedi è sceso a causa della situazione malsana. Le foto hanno fatto ovviamente il giro dei social, che in questi giorni in cui la gente è a casa sono diventati un po’ la piazza virtuale. I “vergogna si sono sprecati”, anche se poca gente - tra chi può muoversi in autonomia e velocità - ha pensato di farla a piedi.

Altro problema è stato segnalato da Luciano Ferro, coordinatore del Comitato pendolari di Quarto d’Altino, sulla linea 1 attorno alla stessa ora, anzi alle 7, poco prima. La linea 1 da piazzale Roma era piena a causa della cancellazione della linea 2. Anche in questo caso, però, sulle foto si vedono solo persone in grado di camminare e che invece affollano un vaporetto.

Un ulteriore appunto arriva da Sgb, sindacato autonomo, che richiama la situazione degli operatori sanitari delle case di riposo del Lido e Pellestrina. Al San Camillo un autobus è rimasto bloccato (vedi foto) a causa dell’affluenza eccessiva.

«L’azienda - denuncia il segretario regionale, Giampietro Antonini - continua a non organizzare servizi adeguati per situazioni che conosce bene e che riguardano persone che prestano un servizio essenziale».

Sgb si riserva quindi di presentare l’ennesimo esposto in materia, allegando documentazione, immagini e filmati, gli ultimi dei quali realizzati ieri.

MARGHERA “ISOLATA”

Infine, la soppressione di alcune linee extraurbane ha provocato problemi anche agli operatori socio-sanitari che lavorano a Mirano e partono da Marghera.

«Io per recarmi sul posto di lavoro - racconta una lettrice - ho dovuto farmi 2 Km a piedi all’andata e due al ritorno più i vari cambi di mezzo pubblico perché hanno cambiato, senza preavvisare, anche il capolinea della linea 6 (da Spinea l’hanno limitata Chirignago). Inoltre la coincidenza che da Mirano Ospedale arriva a Noale e viceversa è stata soppressa e che rappresenta l’unico collegamento tra l’ Ospedale di Mirano e quello di Noale. Come è stata soppressa anche la linea 3 che da Marghera porta all’ Ospedale Angelo di Mestre. Tutto ciò rappresenta per noi cittadini e lavoratori di Marghera un notevole disagio nonché una perdita di tempo che si ripercuote anche sull’orario di arrivo presso il posto di lavoro».

Stessi problemi per chi lavora all’ospedale o a Veritas da Burano con gli orari attuali arrivano in ritardo e per chi parte da Treporti o punta Sabbioni e deve andare a lavorare a Venezia.

LE SOLUZIONI

A tutti questi problemi Actv sta lavorando per trovare una soluzione e il direttore generale Giovanni Seno annuncia correttivi già dalla giornata di oggi.

«I problemi sul tavolo sono la Giudecca e la mattina a piazzale Roma e questi vanno risolti assolutamente. Per la Giudecca stiamo valutando che soluzione mettere in campo tra le molte possibili (con la linea 2 tra San Zaccaria e piazzale Roma e la linea 5.1 e 5.2 con cadenza oraria). Già da mercoledì (oggi, ndr) alla corsa delle 7.26 del 5.2 da piazzale Roma mettiamo ulteriori barche tipo trenino, sperando che la gente non voglia montare sempre sulla prima. Sugli autobus sembra che siamo abbastanza a posto e stiamo verificando le criticità che ci sono arrivate per correggerle in corsa. Stiamo invece in contatto con la direzione del personale dell’Asl perché quello che mi sono offerto di fare è istituire dei punti di raccolta per corse dedicate al personale ospedaliero tipo navette sia in terraferma che in acqua. Molti dei disagi - continua Seno - dipendono però dal fatto che la gente non ha ancora assimilato il taglio delle corse, per cui prendono il solito bus o il solito battello. Bisogna attendere qualche giorno perché le persone si adeguino».

SERVIZI ESSENZIALI

Actv in questi giorni sta erogando i servizi che è in grado di fare con la contribuzione dello Stato in termini di chilometraggio e ore di moto.

«Tutto quello che abbiamo tolto - precisa Seno - era pagato dai turisti. In termini di ore moto e chilometri oggi la città usa ciò che lo stato riconosce alla città in termini di esigenze di servizi di trasporto. I servizi ci sono ed eventuali problemi saranno risolti. Però riporto lamentele dal Lido perché c’erano anziani che volevano andare al mercato quando dovrebbero rimanere a casa il più possibile. E poi, non possiamo modificare gli orari in funzione dei turni di lavoro: per chi lavora nei servizi essenziali troveremo una soluzione, per gli altri il decreto dice che le aziende devono far lavorare la gente da casa o mettere il personale in ferie. Non tutti hanno inderogabili esigenze lavorative. Trovo sinceramente assurdo che abbiamo un problema di pendolarismo lavorativo in un momento in cui tutti dovrebbero stare a casa».

LA POLITICA

Il Partito democratico, insieme ai consiglieri comunali e ai consiglieri di municipalità ha raccolto molte segnalazioni provenienti dai lavoratori sia della sanità che degli altri servizi pubblici essenziali (esempio di operatori di Veritas, case di riposo eccetera) in merito ai disservizi relativi ai nuovi orari.

« È necessario potenziare le linee per i lavoratori - dice la consigliera comunale Monica Sambo, che ha anche depositato un’interrogazione sull’argomento - che si devono recare necessariamente al lavoro e ai quali va il nostro più sentito ringraziamento».

Michele Fullin

