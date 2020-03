Coronavirus, il teatro La Fenice lancia i concerti senza pubblico in diretta streaming

Ultimo aggiornamento: 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il Teatrodi Venezia non si arrende alle restrizioni imposte dal coronavirus . Per due giorni consecutivi, lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo, saranno organizzati dueai quali si potrà assistere grazie alla diretta streaming e alla registrazione diffusa sul canale Youtube del teatro.Lunedì 2 marzo alle 18 nella sala grande, normalmente aperta a mille melomani, il quartetto d’archi Dafne dei maestri d’orchestra della Fenice eseguirà musiche di Beethoven e Borodin. Martedì nelle Sale Apollinee sarà organizzato un concerto in ricordo di Virgilio Boccardi, ad un anno dalla morte. «Non vogliamo smettere di far risuonare la musica per il pubblico - spiega il sovrintendente Fortunato Ortombina - all’interno del Teatro La Fenice. Se il pubblico non può venire da noi, saremo noi a cercare di arrivare al pubblico».