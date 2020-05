Fase 2, Caorle si prepara a ripartire tra app e più spazio in spiaggia

CAORLE - Caorle si prepara a ripartire. La prima novità sarà la app maggiordomo Bi4You con cui si potrà fare tutto. Il villaggio San Francesco di Caorle (Venezia), l'unico camping village 5 stelle di questo tratto di riviera, è pronto per riaprire: succederà il 5 giugno; una task-force dedicata all'emergenza covid-19 è al lavoro da 70 giorni, ininterrottamente, per garantire l'apertura in totale sicurezza.



«Non credo sarà un D-Day quello dell'apertura: ci siamo preparati molto ed è tutto pronto. Per noi sarà sicuramente vacanza. E questo nonostante normative e indicazioni da parte del Governo siano arrivate molto tardi» - spiega Ilenia Cherubin, direttore marketing & sales di Bi-Holiday, il brand che gestisce il villaggio della famiglia Biasuzzi che nel 2019 è valso un milione di presenze complessive.



«Fortunatamente la Regione Veneto si sta dando da fare ed è in prima linea; anche con l'Amministrazione del Comune di Caorle c'è un ottimo dialogo: stiamo lavorando su alcuni progetti per essere molto presenti sul territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA