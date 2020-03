Lezioni via web: tanta buona volontà, ma le scuole sono in ritardo sulla rete

VENEZIA - Classi virtuali, video su youtube, lezioni audio inviate su whatsapp, schede didattiche scaricabili: le scuole veneziane si stanno attrezzando per proseguire le attività con gli studenti, in vista di un periodo di chiusura che si prospetta molto lungo. Diversi sono gli istituti comprensivi che si sono attivati in tal senso, come San Girolamo o Dante Alighieri, dove i docenti della secondaria di primo grado hanno cominciato a svolgere lezioni online già due settimane fa. Anche il Morosini ha dato il via alla didattica online.

L’IMPEGNO

«Tutte le componenti dell’Istituto comprensivo Morosini si augurano che gli alunni tornino al più presto a scuola e si stanno impegnando a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppure in modalità telematica, venga fornito a tutti i nostri studenti – spiega la dirigente Anna Curci - Tutto il personale docente si è adoperato fin dai primi giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza, per cercare di garantire il diritto allo studio degli alunni. Per ora lo strumento di riferimento rimane il registro elettronico, ma il nostro istituto ha ottenuto anche l’attivazione della piattaforma G Suite, per dare una certa uniformità di strumenti per la didattica a distanza».

G Suite è un pacchetto di strumenti digitali progettati per docenti che può essere usufruito gratuitamente dagli istituti accreditati, che in questi giorni ne hanno chiesto in massa l’utilizzo. «Il problema è che, visto il boom di richieste da tutta Italia – continua la dirigente per la configurazione ci vorranno circa un paio di settimane». Per le valutazioni invece si aspettano indicazioni dal ministero in modo che i criteri siano uniformi e su base nazionale. «I genitori non devono preoccuparsi – conclude Anna Curci – I docenti stanno lavorando assiduamente non solo per garantire la didattica ma anche le relazioni che per gli studenti, in un momento come questo, sono altrettanto importanti».

LA TECNOLOGIA

Dal punto di vista tecnologico però molte scuole stanno scontando un ritardo cronico. Ci sono istituti, come il Dante Alighieri che sono stati cablati solo grazie al contributo volontario dei genitori – ricorda Eva Bassi, la presidente del Consiglio d’istituto. E altri che sono lontani anni luce. «E’ un grande problema: chi deve cablare le scuole? Il Comune non lo fa, lo Stato non lo fa e le scuole non hanno soldi – interviene Claudia Zennaro, presidente del Consiglio d’istituto del Francesco Morosini – Per questo molte usano il contributo volontario dei genitori che in questi anni è sempre più scarso o anche a qualche sponsor. Si dovrebbe cogliere quantomeno l’occasione di questa emergenza per innovare gli istituti. Difficile fare cultura digitale se manca la materia prima».

LE SUPERIORI

Per quanto riguarda gli istituti superiori, ognuno svolge in autonomia le attività di didattica a distanza utilizzando applicazioni come G Suite, Meet o Classroom. In ogni istituto è stato nominato un animatore digitale, un docente che si occupa di aggiornare i colleghi sui vari strumenti a disposizione. Al Liceo Benedetti-Tommaseo, per esempio, la figura è ricoperta da Maria Luisa Zennaro, dello staff di presidenza, che fin da subito si è attivata inviando tutorial e proponendo opzioni di diverso tipo sia per le lezioni che per la correzione dei compiti. Tutte le attività seguono di norma il normale orario delle lezioni.

Quello degli orari è un aspetto fondamentale sia per i docenti che, soprattutto, per gli studenti. «Come docenti dobbiamo cercare di non farci prendere dall’ansia ed evitare di sovraccaricare gli studenti di compiti - spiega Elisabetta Xausa, docente di storia e filosofia al Benedetti che quest’anno porterà alla maturità due classi quinte - Al di là delle valutazioni, è fondamentale mantenere contatto con gli studenti e porre sempre la centralità dello studente come persona, ascoltandone i sentimenti e le difficoltà nel gestire il tempo e in generale ad affrontare un periodo come questo».

Alice Carlon

