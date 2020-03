JESOLO Padre e figlio stroncati dal coronavirus a tre giorni di distanza l’uno dall’altro. È una città sconvolta, quella che ieri ha appreso della morte di Valter Antonello, 56 anni, spirato all’ospedale di Treviso, dov’era stato trasferito. Mercoledì era morto il papà Rufino (87 anni), che si trovava, invece, all’Angelo di Mestre. Tutti e due erano stati ricoverati perché risultati positivi al Covid-19. Valter era stata una delle prime persone nel territorio dell’Ulss4 a contrarre la malattia. Padre geometra e figlio ingegnere erano molto conosciuti in città: con il loro studio, Rufino prima, Valter poi (insieme avevano poi avviato lo studio associato a Jesolo Paese, in via Cesare Battisti), hanno seguito professionalmente alcune delle opere più importanti della città.

I RICORDI

«Aveva prodotto, a partire dai primi anni 2000 - ricorda l’ex sindaco Francesco Calzavara - una serie di progetti e collaborazioni che hanno via-via cambiato il volto della nostra città. Una per tutte, la sua collaborazione con l’archistar Richard Meier e la realizzazione del primo complesso a Jesolo, con la quale aveva dimostrato che anche Jesolo poteva essere una località dove portare l’eccellenza della progettazione e della successiva sua realizzazione. Quell’intervento è diventato uno dei simboli della nuova Jesolo».

Affranto il primo cittadino, Valerio Zoggia. «Prima il papà, poi Valter, hanno contribuito a tracciare una parte importante della storia della città, dal punto di vista urbanistico. Sono veramente scosso da questa notizia. Ed è preoccupante che inizi a scendere l’età delle persone che muoiono di Covid-19. A tutta la famiglia vadano le condoglianze mie e dell’amministrazione comunale».

Intanto la terza delle tre dipendenti dell’ufficio Edilizia Privata di cui si sospettava il contagio, è risultata negativa al tampone; le altre due si trovano in isolamento domiciliare. «È una situazione drammatica, quella della famiglia Antonello - ricorda ancora Renato Martin, ex sindaco della città e amico da sempre di Valter - perché la mamma (che è stata maestra elementare a Jesolo Paese, ndr) è morta l’anno scorso, poi il padre ed ora lui. Una tragedia per tutta la famiglia. Valter era una persona eccezionale e non lo dico come amico fin dai tempi del liceo. Sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto come persona e amico, era veramente speciale. A tutti quelli che gli sono stati vicino, li ha sempre aiutati, con sincerità ed amicizia. Non meritava di sicuro di essere una delle vittime di questo maledetto virus». Valter Antonello, che risiedeva a San Donà di Piave, lascia la moglie Valeria e la figlia Giulia. «Non ci sembra ancora vero - commenta un altro amico - anche perché Valter era una persona che non aveva vizi, non fumava, faceva attività sportiva, non aveva alcuna complicazione di salute. E nel suo lavoro era il numero uno, il migliore».

ALTRE CROCI

San Donà dove si registrano altri sei persone positive, ha pianto ieri anche la morte di Odo Paludetto, di 90 anni. Famiglia molto conosciuta e stimata in città per la gestione di attività, ora seguite dai figli, di accessori per il cimitero e del “chiosco” di fiori all’esterno dello stesso camposanto. Residente in via Giorgione, aveva contratto il Covid-19 ed era ricoverato all’ospedale di Jesolo, dov’è morto come riportava ieri il bollettino delle 17 dell’Azienda Zero. Lascia cinque figli: Antonio, Diego, Sandro, Monica e Gary. In tanti hanno rivolto alla famiglia Paludetto un pensiero di vicinanza, anche attraverso i social, in un momento in cui non è possibile svolgere la cerimonia funebre, come da normativa. Sempre a Jesolo ieri è stata registrata dal bollettino della Regione Veneto una seconda morte per coronavirus, ma del paziente non sono state fornite le generalità. Diventano così tre, tra venerdì e ieri, i decessi per Covid-19 all’ospedale del litorale. Lì dove proprio venerdì è morto anche Domenico Memmo, 78 anni, residente a Gruaro. Il veneziano ha visto ieri altre due vittime fuori provincia: si tratta di G. B. un ottantenne di Chioggia, morto all’ospedale di Schiavonia, il centro Covid-19 della Bassa Padovana e del p adre cappuccino Gianpietro Vignandel, 47 anni, originario di Annone Veneto e morto ieri a Trento per coronavirus. Con loro salgono così a 29 i veneziani stroncati dal nemico invisibile, tra cui il pm Antimafia Francesco Saverio Pavone.

Questo in una giornata che vede una leggera frenata del numero dei nuovi contagi: ieri ne sono stati registrati 74 (erano stati 110 venerdì) con il totale complessivo che si ferma a 685 casi e si appresta a superare il tetto delle 700 positività nella provincia di Venezia.

Di questi, sono 210 le persone ricoverate (18 in più di venerdì) e sono 52 (2 in più) quelle ricoverate nelle Terapie Intensive: è la loro situazione a preoccupare maggiormente i medici che combattono per arrestare un’epidemia nata un mese fa e che negli ultimi dieci giorni ha visto un progredire costante e capace di fare paura.



