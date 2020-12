Clienti a pranzo al "Burchiello", ristorante multato e chiuso 5 giorni

MIRA - Chiuso per 5 giorni il ristorante Il Burchiello di Oriago di Mira e sanzione di 400 euro: a pranzo ieri - 28 dicembre - c'erano persone non ospiti dell'albergo. A rilevare la sanzione i carabinieri di Mira che, guidati dal tenente Massimo Andreozzi, sono intervenuti per verificare il mancato rispetto delle norme che, in zona arancione, vietano l'apertura di bar e ristoranti. Nella sala di uno degli storici ristoranti di pesce della Riviera del Brenta, oltre ad alcuni operai ospiti nell'albergo da alcuni giorni per lavoro, hanno pranzato anche persone della zona, violando le disposizioni del decreto.

«Ho sbagliato in buona fede - spiega Giuseppe Carraro gestore del ristorante e nipote di Adelino Carraro - Ho come l'impressione di essere caduto in un tranello. Queste persone sono entrate chiedendomi di poter pranzare come stavano facendo gli operai ospiti dell'albergo, quindi nel rispetto delle regole. Ho servito loro il primo piatto e poi mi hanno chiesto anche un secondo, nel frattempo avevo capito che non erano insieme agli operai ma non potevo più mandarli via. Al momento di pagare il conto però hanno contestato vivacemente l'importo e a quel punto, pur sapendo che avrei avuto problemi - racconta Carraro - ho preferito l'intervento dei carabinieri. Sono momenti molto bui per noi ristoratori e questo non ci voleva, ma ho sbagliato, anche se in buonafede, e pagherò».

Intanto, in autogrill a Natale, è scattata la multa da 2 mila euro a 4 egiziani entrati per prendere il caffè; uno di loro è stato anche denunciato per aver esibito una patente falsa. Il gruppo è stato intercettato dalla polizia Stradale nella stazione di servizio Gruaro ovest dell'autostrada A28. La volante della sezione pordenonese verso le 16 del 25 dicembre si è fermata nell'area di servizio per un controllo: qui gli agenti hanno notato un'Audi nera con a bordo quattro persone. Il gruppo, di nazionalità egiziana e residente a Portogruaro, si è giustificato spiegando di essersi spostato per prendere un caffè nonostante il divieto imposto dal Dpcm.

Tra la vigilia e Natale sono state controllate in tutto 692 persone e multate 13 oltre a 345 locali, di cui uno chiuso: in piena zona rossa, infatti, al wine bar Alcolà in piazza IV Novembre a Maerne servivano da bere ai clienti dopo le 18. Solo due mesi fa lo stesso bar era stato multato per plateatico abusivo e disturbo della quiete pubblica, e anche domenica sono stati i condomini a segnalare al 112 che il locale, in barba ai divieti, effettuava il normale servizio. I militari di Martellago hanno appurato come l'esercizio alle 18.30 non solo fosse aperto ma avesse anche tre clienti all'interno. I gestori multati con sanzioni da 480 a 1000 euro, e 5 giorni di stop.

