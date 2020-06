Riapre lo storico caffè Florian: «Colpiti dal virus proprio quando festeggiamo i 300 anni»

VENEZIA - Il caffè Florian è nuovamente pronto da venerdì 12 giugno a dare il benvenuto ai clienti, veneziani e non, nelle sue storiche sale e nel suggestivo déhors in piazza San Marco. Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, la società di gestione dello storico caffè, sottolinea l'importanza del momento: «In queste settimane di lontananza forzata, dovuta a motivi sanitari, abbiamo visto migliaia di immagini di Venezia e di piazza San Marco deserta, grondante di bellezza. Chiudere il Florian è stata una decisione dolorosissima, ma necessaria. Ora, con l'entusiasmo che ha accompagnato e accompagna la quotidiana riapertura del locale, annunciamo la ripresa delle attività dal 12 giugno. Nel primo periodo, fino alla fine del mese, sarà aperto nei fine settimana, con la speranza di poter riprendere le aperture giornaliere al più presto nel mese di luglio. In questo periodo abbiamo ricevuto numerosissime testimonianze di affetto e vicinanza anche da parte di chi non è mai stato al Florian, e conta di venirci presto».

«Venezia e il Florian - prosegue Paolini - sono parte di una stessa storia e non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle questa pagina triste che ha segnato il pianeta, credendo fermamente nel fatto di poter sentire presto ancora le voci ammirate e felici dei nostri ospiti risuonare nelle antiche sale in tante lingue differenti. Le - del caffè, anche in questo imprevedibile lungo momento di pausa, hanno mantenuto vivo l'entusiasmo e l'orgoglio di lavorare in un luogo leggendario posto nel cuore di una città unica. Quello che non riuscì alle guerre succedutesi nei secoli di storia del Florian, ovvero fermare l'attività del caffè, è riuscito ad un virus proprio nell’anno in cui erano pronti i festeggiamenti del 300. compleanno, ma la nostra resilienza e la nostra forza e soprattutto la giusta distanza non potrà mai separarci davvero».

Per giugno il caffè Florian sarà aperto dal giovedì alla domenica con orario 11.30- 20.

Da luglio rimarrà aperto tutti i giorni tranne il mercoledì per turno di chiusura settimanale. Naturalmente il Florian è pronto a tornare ai consueti orari di apertura, se i miglioramenti della situazione contingente e del mercato lo richiederanno. L'intero personale del caffè vuole dedicare la riapertura a tutti coloro che da 300 anni hanno fatto del Florian il loro luogo d'elezione, mescolando le loro storie di vita con quella del locale.

