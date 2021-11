VENEZIA Continua la corsa del covid con altri 358 nuovi positivi di giornata in provincia, circa 300 dei quali sul territorio dell’Ulss 3 Serenissima dove, al pari delle altre aziende sanitarie, ci si prepara a quella che il presidente della Regione Luca Zaia ha definito la “tempesta perfetta”. I numeri alti dei nuovi contagi non possono essere evasi in un solo giorno e, accumulandosi, aumentano il carico di lavoro. Il dato di fatto è che di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati