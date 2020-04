Positivo al virus, si fa una bella passeggiata nel bosco e attesta il falso: denunciato

FAVARO VENETO - Un uomo residente nella frazione di Dese è stato denunciato dai carabinieri di Favaro Veneto per false attestazioni e "delitti contro la salute pubblica": pur ben conscio del suo stato di positività al covid-19 – diagnosticato con un tampone a fine marzo - ha pensato di passare la prima vera giornata con temperature primaverili fuori casa, facendo una bella passeggiata per il bosco di Favaro, certo munito di apposita mascherina, come se questo preservasse la diffusione del contagio.



Ai carabinieri della locale Stazione, che presidiavano le aree verdi di competenza proprio per scongiurare abusi, non è sfuggita però la situazione: hanno deciso di fermarlo per chiedere contezza della sua presenza fuori casa.

A seguito delle tergiversazioni del sospetto che asserisce di essere sano però, i carabinieri appurano con certificazione dell’Asl che egli è invece positivo al virus e potenzialmente contagioso. Oltre alle false attestazioni quindi, è scattata anche l’accusa di delitto contro la salute pubblica, molto più grave e circostanziata.



Specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 verranno posti in essere per tutta la settimana, invitando ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto dei divieti e ad un senso civico maggiore, proprio con la finalità di non sperperare il patrimonio di benefici fin qui raggiunto e vanificare gli sforzi di tutti. Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA