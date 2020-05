«Devi mettere la mascherina», pestato dal passante per il rimprovero: finisce in ospedale

VENEZIA - Un veneziano è stato picchiato oggi dopo aver rimproverato un uomo che era in giro senza mascherina: è stato schiaffeggiato in modo violento tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove i sanitari stanno valutando un trauma al timpano.



«Ho ricevuto uno schiaffo forte dopo aver fatto presente che doveva usare le protezioni» ha detto l'uomo aggredito. La notizia è stata rivelata da Luca Zaia in conferenza stampa.



