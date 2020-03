Coronavirus. Lido di Venzia e Pellestrina: spesa a domicilio, dove ordinare

Lido

di Venezia e

Pellestrina

: dove fare la

spesa a domicilio

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va bene che fare la spesa diventa l'unico motivo per cui si può ancora uscire di casa, ma se ci si è impigriti dopo tanti giorni di inattività e si preferisce comunque evitare una lunga coda per rispettare le distanze di sicurezza all'ingresso del supermercato e l'inevitabile rischio di contagio molti esercizi commerciali (che oggi, dopo un tempo immemorabile, saranno chiusi) propongono la soluzione della spesa a domicilio. L'unico vincolo è il pagamento in contanti, perché gli addetti non hanno il pos, e non possono accettare bancomat, buoni pasto o altre modalità di pagamento. Ecco la lista coordinata dalla Pro loco di Lido e Pellestrina.Per gli alimentari si può telefonare alla Conad dalle 8 alle 12 (041-5268398), cui si aggiungono il Fruttivendolo Tiepolato (041-2683257), alimentari Tiddia Monia 041-5261131), Ciano di Ca'Bianca (041-5260991) e Città Giardino (041-2760126), Rizzo (041-5260011), ortofrutta di Yamoul Mohammed (328-1198655), Imperial Lido Fruits (3483-431861), frutta e Verdura Il Grande Fratello (041-5261214), Gastronomia Malvestio Zanon (non macelleria) (335-6463373), A.V. Frutta (041-5260279), Claudio Nalesso Macelleria (366-4441493), Fabio's pizza (041-2760065), Pizzeria al sotoportego (3913652002). Se non si ha voglia di cucinare c'è la consegna del take awayDolivery anche tramite app (041-8878945), i più golosi possono approfittare della gelateria Magiche Voglie (347-7943992, spesa minima di 10 euro).Il numero per la consegna gratuita di farmaci a domicilio è 800913527 (da numero fisso) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, ma si può contattare anche la Croce Rossa Italiana per il servizio gratuito di consegna farmaci e spesa a domicilio per persone anziane, fragili e immunodepresse mandando una mail a servizio.gentilezza@crivenezia.it o 041-982333 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato 9-13.A Pellestrina ci si può rivolgere agli Alimentari Vianello Maura (041-5279298), Macelleria da Roberto e Lia (333-6149396), a Fronte Laguna di Ghezzo Tiziana e Ballarin Alberto (0415279332) o agli Alimentari Gorin (041-967154). Funzionano infine Punto Pizza -di Pellestrina -(041-5273005), Pizzeria Trattoria Bar Al Siciliano (041-5279458)