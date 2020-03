"Siamo una bomba sociale", gli operai Zignago chiedono di essere sottoposti ai tamponi

"Siamo una bomba sociale, fateci i tamponi". Gianluca Bragatto, delegato Ugl del metalmeccanico e dipendente del Gruppo Zignago a Villanova di Fossalta di Portogruaro, chiede che il personale del comparto sia sottoposto alle verifiche del Covid-19 affinchè il personale non sia portatore del virus.

"Oramai la vera bomba sociale che esploderà nei prossimi giorni arriverà dagli ambienti di lavoro che potrebbero mettere ulteriormente sotto stress la sanità pubblica regionale e del Veneto orientale - spiega Bragatto - I lavoratori certamente hanno capito l’emergenza, la necessità di recarsi al lavoro ma chiedono sicurezza e protezione per farlo in tutta tranquillità perché dietro ad ogni lavoratore c’è una famiglia da tutelare sotto il profilo sanitario ed economico. Se non vogliamo ritrovarci catapultati in una crisi economica senza precedenti, i produttori devono continuare a lavorare per la creazione di ricchezza, Prodotto Interno Lordo. Nei DPCM fin ora emanati la questione “salute di chi lavora” non sembra prioritaria. Quanto diramato in tal senso sembrano essere raccomandazioni più che obblighi".



Per farlo in sicurezza proteggendo i lavoratori dal Covid-19, deve attivarsi l'industria manifatturiera italiana per produrre tutti i dispositivi necessari, mascherine, occhiali, guanti, tute, calzari, ultravioletti per sanificazione ambienti e tutto quello che la tecnologia può ideare per la difesa dal virus. "Ma il protocollo sottoscritto in data 14 Marzo 2020 è un protocollo generico, di facciata per dare della raccomandazione e non degli obblighi veri - ribadisce Bragatto - Il Protocollo contiene indicazioni banali condivisibili – senza fare l’unica cosa necessaria in questa fase: far capire in maniera semplice a tutti cosa devono fare; su alcune materie genera confusione e difficoltà di applicazione che rischiano di aggravare la situazione favorire la propagazione del contagio. La verifica delle norme procedurali non va solo dato il mandato allo Spisal territoriale che poi è sottorganico, ma bensì alla benemerita arma dei Carabinieri, come Nas e Noe oppure ai VVF con il gruppo batteriologico".



La richiesta è quindi di produrre un Protocollo una parte comune che contenga le precauzioni generali valide per tutti. "C'è la necessità che le aziende ci diano precise istruzioni sull’utilizzo dei DPI - spiega ancora il delegato sindacale - è necessario che guanti e mascherine siano tolte con le modalità per evitare che diventino persino un contagio e garantirle costantemente, in alcuni siti produttivi ti proponeva i “scaldacollo “al posto delle mascherine. Nel protocollo sottoscritto nulla viene detto per quanto riguarda al -trattamento di casi di personale sintomatico"



-Misure in caso accertati di covid-19 in Azienda quali azioni correttive da attivare



"Si definiscano regole chiare su: Interventi di sanificazione oggi non vengono fatte nei luoghi di lavoro, neppure per le strade al contenimento della diffusione del Covid-19 - conclude ancora il rappresentante dei lavoratori - Il Protocollo appare generico, confuso, inadeguato, scritto male. Mancano i riferimenti al 81/2008 e non si capisce quindi come quanto previsto dal Protocollo interagisca con la normativa vigente anche dal punto dii vista delle responsabilità e delle sanzioni. Quasi tutte le indicazioni contenute nel Protocollo sono generiche prescrizioni. Si tratta quasi sempre di poco di più che suggerimenti, lasciati alla volontà dei soggetti che peraltro non vengono nemmeno indicati precisamente. Quindi se non vogliamo trovarci in un cimitero di aziende al cui interno un gruppo di defunti fatto dai lavoratori , lancio questo appello affincè Confindustria regali i tamponi ai propri dipendenti, dimostri sensibilità ed attaccamento ai propri collaboratori ,ricordiamoci che non esiste azienda senza lavoratori e non esistono lavoratori senza azienda un binomio che solo oggi può essere valorizzato #andratuttobene" © RIPRODUZIONE RISERVATA