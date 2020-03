Il sindaco Brugnaro: «No all'attracco della Costa a Venezia»

VENEZIA - Il Comune di Venezia è «fortemente contrario» all'eventuale attracco in città della Costa Victoria, previsto per il 28 marzo, della Costa Mediterranea il 10 aprile e della Costa Deliziosa il 26 aprile.



Lo afferma il sindaco, Luigi Brugnaro, in una nota indirizzata al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. «Sono sempre stato - prosegue Brugnaro - un forte sostenitore del traffico crocieristico che, tengo a ribadire, non deve più passare davanti San Marco e per il Canale della Giudecca. In questo momento però, come già condiviso con la Prefettura, la Regione e l'Autorità di Sistema Portuale, ritengo che le attuali condizioni sanitarie ed emergenziali non consentano alle navi passeggeri di attraccare al Porto di Venezia».



«Nel caso in cui venissero accertati casi di contagi tra le persone a bordo - precisa Brugnaro - le istituzioni e le autorità sanitarie sarebbero impossibilitate a gestire la miriade di attività necessarie alla cura, all'isolamento e al ricovero dei passeggeri. La nostra Regione ed il nostro territorio, infatti, sono stati fortemente colpiti dall'epidemia di Covid-19 e le nostre strutture ospedaliere, nonché i dispositivi di soccorso ed emergenza, sono sottoposti, da settimane, ad una straordinaria pressione. Per queste ragioni, riaffermiamo convintamente e fermamente la necessità, in questo periodo di emergenze, che il ministero dei Trasporti individui attracchi alternativi per queste tre navi passeggeri», conclude. Ultimo aggiornamento: 16:10