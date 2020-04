PORTOGRUARO - Sono state feste amare quelle di Pasqua per limprenditoria del Nordets a Residenza per anziani Francescon e per tutta la comunità di Portogruaro. Dopo il decesso, domenica, di Clara Falcier, vedova Sottil, di 80 anni, morta nonostante il ricovero in ospedale, nella giornata di Pasquetta sono mancati altri due ospiti della casa di riposo. Si tratta di Giovanni Bergamin e di Elsa Piccolo. Entrambi sono di famiglie molto conosciute non solo in città, erano positivi al Covid-19.

L'UOMO DEI MOBILI

Giovanni Bergamin, di 87 anni, era uno dei fratelli che hanno reso grande la storica azienda di arredamenti. Nata negli anni 30 su iniziativa del padre Alessandro Bergamin, che inizialmente si occupò della produzione e della commercializzazione di prodotti per l'agricoltura quali botti, tini, mastelli, cesti, damigiane, l'impresa si ampliò divenendo un'attività familiare gestita dagli 8 fratelli Bergamin e dal padre Alessandro. Negli anni 50, i prodotti si fecero più sofisticati e l'attività principale divenne non più la produzione ma la commercializzazione del mobile.

Tra l'84 e l'85 venne realizzato a Summaga il più avveniristico magazzino centralizzato nel settore del mobile in Italia. Disegnato dal noto architetto Gino Valle, è un esempio di architettura industriale. Dopo alcuni anni di difficoltà, a fine 2002 l'azienda Bergamin è stata acquisita da una società della famiglia Sartorello.

Giovanni (nella foto sotto) lascia la figlia Cristiana, nipoti e fratelli.



LA VEDOVA LEONARDELLI

Elsa Piccolo era invece la vedova di Livio e la mamma di Piero e Lucio Leonardelli, quest'ultimo già deputato e consigliere comunale di Forza Italia ed ex vicepresidente della società autostradale Autovie Venete. Nata il 4 gennaio 1930 a Cinto Caomaggiore, si sposò con Livio nel 1950. Oltre a Piero e Lucio ebbe un altro figlio, Maurizio, morto a 14 anni nel 1972. Il marito, già sindaco a Fossalta di Portogruaro e presidente della Cassa Rurale San Biagio per 18 anni, morì nel 2000. Da alcuni anni Elsa è stata dapprima in casa di riposo Santa Margherita di Villanova e poi alla Francescon. «È stata moglie e madre esemplare. Ha sempre saputo superare i vari momenti difficili senza lamentarsi e cercando di non pesare mai sugli altri. In noi ha ricordato il figlio Lucio - lascia un ricordo indelebile e quello che più dispiace è non averla potuta vedere in questi ultimi due mesi, nemmeno ora che è morta sempre per questo maledetto coronavirus. Ringrazio il personale dalla Francescon per l'attenzione che ha rivolto alla mamma e per la dedizione e l'impegno che sta dimostrando in questi giorni».

LUTTO A MURANO

Era un uomo che aveva una grinta da vendere, combattivo ed energico, sempre sincero e per questo a volte antipatico, ma generoso e sensibile: un padre per tutti i suoi dipendenti, e un grande appassionato del vetro e della sua isola.

È morto il noto imprenditore Giuliano Mian, 76 anni, portato via in un solo mese da un male che non gli ha lasciato scampo. Giuliano era l'anima della Formia, un'azienda simbolo di Murano, fondata nel 62 dal padre Alfio e diventata leader nella produzione artigianale di complementi di arredo. Nel 2009 Giuliano aveva ceduto le quote dell'azienda a un manager milanese con l'intento di rilanciarla ma così non è stato e l'azienda è fallita. Una vicenda che ha avuto strascichi giudiziari e che probabilmente ha anche minato la salute di Mian.

Giuliano ha lottato fino alla fine e quell'azienda, che lui aveva portato ad avere oltre un centinaio di dipendenti, se l'era ripresa, passandola ai figli Patrizia e Simone. Papà aveva una grande grinta, era un uomo genuino ricorda commossa la figlia aveva lavorato fino ai 15 anni nel bar di famiglia, alla Colonna, poi negli anni 70 aveva iniziato a lavorare nella fornace Formia che aveva aperto suo papà e lui l'ha fatta grande. Tante persone ci hanno chiamato e scritto per dimostrarci il loro affetto e per dirci che si sentono suoi figli. Il successo di un uomo si misura dall'affetto che gli viene dimostrato e mio papà ne ha avuto tanto, ne siamo orgogliosi.

ASSOCIAZIONE JUDO

Anche lo sport piange Mian, che era un appassionato di arti marziali e alla fine degli anni 60, dopo essere diventato cintura nera di judo, aveva fondato a Murano l'associazione di judo, di cui è stato anche presidente.

Mian è morto a casa, domenica, accudito dalla moglie Marilena e dai figli. Ringraziamo i medici dell'Avapo che sono degli angeli conclude papà aveva un grande cuore, era generoso, sincero fino a risultare antipatico, ma chi l'ha conosciuto non può dimenticarlo e chi l'ha capito non può non averlo amato. Era ingombrante, sempre presente, un punto di riferimento costante nella nostra vita, e sempre disponibile per le associazioni e per i muranesi. Sembrava burbero ma era spontaneo, anche nei sentimenti. Il nostro rammarico è di non potergli fare un funerale, giovedì in cimitero ci sarà una benedizione e poi faremo una messa in suo ricordo appena si potrà.

SITUAZIONE CRITICA

La casa di riposo di Portogruaro, che vive una situazione di criticità dallo scorso 20 marzo e che è tra le case di riposo più colpite di tutto il territorio metropolitano di Venezia, ha lavorato con grande solerzia per affrontare le conseguenze della pandemia che ha colpito purtroppo anche parte del personale. In pochi giorni da residenza che storicamente prende in carico le cronicità si è trasformata in struttura che gestisce malattie infettive. Per consentire il potenziamento dell'assistenza da dedicare agli anziani la residenza ha assunto 13 nuovi operatori socio sanitari, una ausiliaria e un supporto al coordinamento dell'emergenza, mentre uno dei medici ha garantito la presenza per 5 ore al giorno, compresi i festivi. Al fine di consentire a tutti i lavoratori di operare in sicurezza, sono stati effettuati massicci acquisti di dispositivi di protezione individuale. L'investimento ad oggi è di oltre 40mila euro. «Siamo tutti molto addolorati e affranti. In casa di riposo - ha detto la presidente Sara Furlanetto siamo un'unica famiglia e se viene a mancare qualcuno soffriamo tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta per affrontare questa situazione, per tutelare i lavoratori e mettere in condizioni gli anziani di superare la malattia».



