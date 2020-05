VENEZIA - Posti drasticamente ridotti, ed un limite di accesso a 120 fedeli, per la ripresa delle messe in Basilica di San Marco a Venezia, in base ai protocolli della nuova Fase 2. Rispetto alla capacità massima di quasi un migliaio di persone, il tempio marciano è stato 'ridisegnatò nelle navate togliendo moltissimi posti a sedere per garantire il distanziamento durate il rito religioso. In sostanza la Basilica sarà aperta all'ingresso contemporaneo di 120 fedeli al massimo, nel rispetto delle misure di sicurezza, con uso di mascherina e l'utilizzo di gel igienizzanti. Questo da domani, lunedì 18, anche se il 'numero chiusò presumibilmente potrebbe iniziare dalle messe più partecipate della domenica. L'ingresso a San Marco sarà dalla porta monumentale della piazza, dedicata alla Madonna Nicopeia, mentre l'uscita dei fedeli avverrà dal portale di Sant'Alipio, che si affaccia sulla piazzetta dei Leoncini. © RIPRODUZIONE RISERVATA