Tensostruttura nel park per la mensa dei poveri della Caritas

VENEZIA - La mensa dei poveri Cà Letizia di Mestre, gestita dalla San Vincenzo, ha allestito nel proprio piazzale esterno, solitamente destinato a parcheggio, una tensostruttura per chi usufruisce dei pasti serviti dai volontari. Per rispettare le norme e le disposizioni cautelari per il Coronavirus, nei giorni scorsi i pasti sono stati serviti all'aperto. Le persone sono state sistemate su sedie lontane un metro l'una dall'altra, una soluzione anche per evitare che, consegnati loro i cestini, i senzatetto andassero a consumare il cibo sotto i portici o per la strada.

Da oggi - lunedì 16 - vi sarà anche la tensostruttura, con dei tavoli, per mangiare in modo più confortevole, anche in caso di pioggia. E da domani saranno disponibili anche servizi igienici. «La Caritas veneziana - riferisce Gente Veneta - è in prima fila per assicurare la cura delle persone in condizione di marginalità nel rispetto della sicurezza di tutti». Sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie, i luoghi della mensa saranno sanificati quotidianamente, e una cooperativa procederà alla pulizia anche della strada di accesso a Cà Letizia.

Ultimo aggiornamento: 11:02

