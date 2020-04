L'Alto Adige ferma la distribuzione di mascherine cinesi: non aderiscono bene al volto

BOLZANO - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha sospeso la distribuzione delle mascherine di protezione di fabbricazione cinese, che non aderirebbero perfettamente al volto. Con una circolare pubblicata dal portale news Salto.bz, l'Azienda sanitaria raccomanda, in attesa del secondo parere Inail, «di limitare per quanto possibile la distribuzione di tutti i dispositivi di protezione individuale forniti dalla ditta Oberalp a tutte le strutture richiedenti solo ed esclusivamente per necessità urgenti e inderogabili, qualora non fosse disponibile nessun dispositivo alternativo equivalente». Nel primo parere l'Inail ha dato esito negativo per la commercializzazione, «poiché la documentazione inviata era formulata esclusivamente in lingua cinese», si legge nella circolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA