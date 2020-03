Coronavirus. Mappa calcola 200 metri da casa: ecco il tool creato dallo studente per non incappare nelle multe

Le ordinanze restrittive della Regione Veneto e della Regione Lombardia per l'emergenza Covid19 impongono le ormai note limitazioni per passeggiate ed attività sportive: si possono svolgere soltanto nelle vicinanze della propria abitazione (200 metri).

Ecco l'ordinanza completa della Regione Veneto

Ma c'è netlify che - con la premessa di non raccogliere alcuna informazione personale - permette di visualizzare in maniera immediata quale sia effettivamente l’area concessa per gli spostamenti. Per utilizzarlo viene chiesta la posizione, si può ovviamente negare l'accesso e spostarti comunque sulla mappa a piacimento.

E' stato Pietro Rampazzo, studente universitario di Venezia iscritto al corso di laurea triennale in Informatica a Ca' Foscari, a creare il tool online: «Ho chiesto prima un parere agli amici - racconta - ed ho scoperto che molti si stavano ponendo la stessa domanda, “fino a dove posso arrivare?” Questo strumento non vuole essere uno stimolo a uscire di casa, ma un aiuto per capire come rispettare le regole. Come dice il relatore della mia tesi, il prof. Agostino Cortesi, l’importante non è diffondere un dato, ma sapere come renderlo utile».

Per Pietro - spiega cfNews, sito di informazioni dell'università veneziana - non è stata la prima esperienza nel campo dei dati georeferenziati: “Faccio parte di un progetto nel quale viene studiata la mobilità padovana, per ciò che riguarda i servizi di bike sharing free floating (ovvero che non richiedono la restituzione del mezzo in una posizione specifica, ndr)".

