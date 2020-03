MESTRE «Vorrei che ci fosse un'autorità in Italia in grado di aiutarmi a scegliere per il bene di mia figlia, che si trova in Inghilterra per ragioni di lavoro e studio. Deve tornare subito a casa o può completare il suo periodo di permanenza lì fino a giugno? Francamente sono disorientata dalla piega che hanno preso le cose a causa del coronavirus. E non so quale sia la cosa migliore da fare».



IL DILEMMA

L'appello è di un'insegnante di Mestre, alle prese con un dilemma che in questo momento accomuna molti genitori che hanno figli o parenti stretti in Inghilterra, dove il virus si sta rapidamente diffondendo, ma senza che il governo inglese metta in atto contromisure per cercare di contenere la pandemia. Scelta, ed è questo forse l'aspetto più inquietante, fortemente condivisa da una larga fetta degli stessi inglesi. Almeno fino ad ora.

«Mia figlia ha 20 anni racconta la donna, 55enne, insegnante elementare - si trova a Reading, a 50 km da Londra: è alla pari presso una famiglia e intanto studia per ottenere un diploma di inglese B2. Il test finale lo avrà a giugno, ma mi chiedo se ha senso che resti ancora lì, dove non c'è assolutamente la percezione di quanto grave sia la situazione dal punto di vista sanitario. Me ne sono resa conto di persona, quando sono andata a trovarla: sono arrivata a Londra l'ultima domenica di Carnevale, appena sbarcata dall'aereo ho ricevuto la telefonata di mio marito che mi avvisava del primo caso positivo a Venezia. Lì invece tutto scorreva liscio, come al solito: sono entrata in metropolitana a Piccadilly, sono stata mezz'ora accalcata in mezzo alla gente che si comportava come se nulla fosse. Ho pensato: se non mi becco ora il virus, non lo becco più. C'è un grave problema di consapevolezza, si comportano come noi in Italia un mese fa e continuano a ignorare il problema».



LIBERA SCELTA

Per questo ha chiesto lumi anche all'ambasciata italiana a Londra, domandando se ci siano indicazioni precise da parte delle autorità italiane in merito ad un immediato rientro dei nostri connazionali. Ma la risposta è stata negativa: «Mi hanno detto che è una libera scelta restare o meno in Inghilterra. Mia figlia è maggiorenne, non posso imporle nulla, posso solo dirle di prendere il maggior numero di precauzioni, visto che accudisce i figli della famiglia che la ospita, i quali vanno regolarmente a scuola. Ma faccio molta fatica a farle comprendere i rischi, perché vive in un ambiente in cui tutti minimizzano».



VOLI PRENOTATI

Di sicuro una decisione andrà presa molto rapidamente, perché non è detto che il governo inglese, incalzato dagli altri Paesi e dall'autorità sanitaria mondiale, non cambi radicalmente strategia, dando subito una stretta a cominciare dai collegamenti aerei: «Per ora - conclude l'insegnante mestrina è assicurato un volo giornaliero con l'Italia, ma prima della prossima settimana non se ne parla, perché è già tutto prenotato. Sono molto combattuta, non vorrei portarmi dietro i sensi di colpa per averle indicato una scelta sbagliata. Farle prendere due treni e un aereo per tornare comporta comunque un alto rischio di contagio, farla restare altri tre mesi in quelle condizioni anche. Per questo vorrei che un'autorità competente in Italia mi indicasse la strada migliore. Credo siano molti i genitori che vivono, come me, queste ore con grande angoscia per la salute dei propri figli».

