VENEZIA - «Ora basta. Non si può tenere chiuso tutto per sempre. Se continuano a rinviare le riaperture in sicurezza delle aziende sarà un disastro. Si deve riaprire perché quando il virus finirà sarà un tunnel buio per tutti».

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ieri ha perso un po' le staffe e, prima in diretta nazionale su Radiouno e poi nel corso del suo incontro quotidiano, ha cominciato a manifestare perplessità su certe limitazioni che continuano ad essere imposte dal Governo. Non ne può più neppure delle limitazioni alle persone in stile cinese.

«Mi scuso con le persone controllate e con chi abbiamo multato - dice il sindaco - la gente sta cominciando impazzire dopo due mesi che è chiusa in casa e posso dire che questa cosa sta cominciando a stancare. È la legge, non sono d'accordo, ma la devo applicare».

IMPRESE DA RIAPRIRE

Ma la parte più pesante il sindaco di Venezia la dedica alle imprese, quelle imprese che lui, ex presidente di Confindustria, non manca mai di rappresentare.

«Devo dire che, pur essendo stato ubbidiente alle misure del Governo, non sono d'accordo con questa chiusura generalizzata e quasi maniacale. Non so neanche se ce la faremo a recuperare certe filiere. Lo do per certo che sarà un disastro se non si riaprirà al più presto per la filiera della moda, della scarpa, del turismo. A Venezia abbiamo un turismo internazionale e la gente non tornerà per mesi qualunque cosa facciamo. È evidente che dobbiamo lavorare perché il turismo torni, ma prima dobbiamo garantire la filiera. Qui ci sono migliaia di persone che hanno perso completamente i redditi e non li recupereranno domani. Questa non è gente che vuole essere assistita, ma è gente che chiede di lavorare, perché se non moriremo di coronavirus, moriremo di fame. Bisogna far ripartire la nostra macchina produttiva - aggiunge - non solo della produzione, ma anche del turismo laddove possibile. Non è possibile capire come mai un ristorante non possa servire in take away il cibo già pronto o la pizza come peraltro fanno i supermercati. Se il ristoratore non vuole farlo, saranno affari suoi, ma chi lo fa intanto magari comincia a prendere i soldi per pagare l'affitto. È vero che qualcuno si è attrezzato per il trasporto e la consegna, al momento l'unica attività loro consentita».

LE BARCHE

Un'altra cosa che il sindaco Brugnaro non riesce a comprendere è il divieto ad uscire in barca.

«C'è la necessità di aprire alla possibilità di muoversi in barca a Venezia e in laguna. In barca ci vanno tutti e la barca è un altro dei sistemi che deve essere autorizzato. Sto facendo più pressioni che posso perché i nuclei che vivono assieme possano andare assieme sulla stessa auto e sulla stessa barca. Lo dico in prospettiva, perché non si potrà pensare di tenere ancora a casa e a lungo i bambini. Se la gente può muoversi con la barca non intasa i mezzi pubblici. Questo credo che sia una cosa urgentissima da fare, anche domani stesso. C'è anche un grosso problema di lavoro attorno al comparto nautico: se non si sblocca la situazione, non lavoreranno neanche i cantieri e la filiera della manutenzione. Perché accade tutto questo? Perché continuiamo a non essere rappresentati a Roma e la specialità di Venezia la paghiamo cara. Non sanno niente. Il Governo, poi, non si è mai fatto sentire».

LA PRESA IN GIRO

E qui, nuova frecciata al Governo, reo di non ascoltare i sindaci e i territori volenti o nolenti più avanzati d'Italia.

«Hanno fatto 17 task force - ironizza - possibile che non vogliano sentire i sindaci? Io lo faccio gratis, 16 ore al giorno, faccio l'imprenditore da sempre, ma dal Governo neanche una telefonata anche se siamo passati dal Carnevale al disastro economico. Inutile - conclude, riferendosi ad un tweet di Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Mef e anche suo possibile avversario alle elezioni - che ci dicano di fare la nostra parte. Quella la facciamo già. Abbiamo 2mila persone in cassa integrazione e sulle 540mila ore di moto dei nostri vaporetti e ferry boat lo Stato ce ne finanzia solo 360mila, il resto ce lo pagavano i turisti che non ci saranno più. Il Governo fa fatica a capire queste cose. Noi tiriamo la cinghia, ne usciremo ma non prendeteci in giro».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA