MESTRE - Il primo atto della lotta al virus, in laguna, è stato la chiusura anticipata del Carnevale. Da quel 23 febbraio ormai sono trascorsi 2 mesi, periodo in cui si sono modificate abitudini e dinamiche sociali. Se ne è accorto anche il personale delle forze dell'ordine, perché quei cambiamenti hanno alterato anche la routine degli interventi. Un caso per tutti: furti in casa e rapine. In questi due mesi, stando ai dati di carabinieri e polizia, sarebbero diminuiti drasticamente.



TRACOLLO DEI FURTI

Un crollo verticale, com'era prevedibile in effetti: per strada non c'è più nessuno, e con le abitazioni occupate h24, difficilmente i criminali si azzardano a rischiare un'operazione tanto pericolosa. Sarebbero aumentati lievemente, invece, i furti nei supermercati. Trattandosi degli unici negozi aperti, era naturale aspettarsi che sarebbero finiti per diventare l'unico obiettivo dei criminali.



LITI IN CASA

Cambiando decisamente settore, invece, la maggior parte degli interventi registrati in questo periodo sembra orientata a dirimere le liti in famiglia. Gli effetti della convivenza forzata imposta dall'emergenza sanitaria stanno cominciando a farsi sentire. A confermare il fatto che dietro a questo incremento ci sia l'emergenza sanitaria e la condizione attuale, il fatto che tra i vari interventi per maltrattamenti ci sono sì molti casi acclarati con precedenti che, probabilmente, a queste condizioni, hanno inasprito il livello di tensione. Ma ci sono anche delle famiglie totalmente sconosciute agli archivi delle forze dell'ordine, e sono diverse. Il caso tipo è quello della coppia che, solitamente, si vede solamente alla sera. Entrambi lavoratori, entrambi impegnati fino a tardi: la classica situazione in cui non c'è nemmeno il tempo materiale per arrivare a superare il limite della sopportazione. Alterare quelle abitudini, evidentemente, ha fatto saltare degli equilibri. E in alcuni casi le conseguenze sono state decisamente pesanti: per determinati episodi, infatti, è stata richiesta la misura cautelare di allontanamento.



LO SPACCIO

Un settore criminale che non conosce né crisi né variazioni, invece, è lo spaccio. I pusher, finora, hanno ignorato divieti e prescrizioni, rimanendo legati alle loro postazioni e punti di riferimento. Parchi, via Piave, zona stazione: non a caso sia la polizia locale, sia i carabinieri, sia la polizia di Stato, in questi due mesi hanno continuato a eseguire arresti e a sequestrare stupefacenti. I clienti, in fin dei conti, a loro non mancano, in particolare quelli alla ricerca di eroina. Anche gli spacciatori, però, in quest'ultima fase stanno iniziando a penare. Essere gli unici in giro toglie loro la possibilità di agire nell'ombra, e i parchi chiusi sono stati una mazzata: area perfetta (in particolare la Bissuola) per fare affari in tranquillità, con un vasto campo aperto in caso di necessità di fuga. Persi quegli uffici, gli affari si sono limitati alle vendite su ordinazione, con appuntamenti mirati tra cliente e spacciatore di fiducia.



I VIGILI DEL FUOCO

Anche i vigili del fuoco hanno notato un cambio di tendenze negli interventi. Gli incidenti stradali, per esempio, sono quasi azzerati. Sono aumentati, invece, gli incendi in casa. Nella maggior parte dei casi, incidenti domestici di poco conto (la pentola dimenticata sul fuoco, la sigaretta sul divano, le braci della griglia posizionate troppo vicino a del materiale infiammabile). Qualcuno di questi, però, ha avuto esiti drammatici, come l'ultimo rogo avvenuto in un appartamento di Jesolo in cui ha perso la vita il 65enne Lino Rossetto.



