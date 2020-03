Coronavirus Jesolo, mascherine gratis: dove trovarle

mascherine gratis

Jesolo

. Come vengono distribuite. Alle 10 di oggi, 22 marzo, con partenza dal centro di stoccaggio delladi Padova, sono partite alle volta delle Anministrazioni provinciali venete, con l’indicazione di distribuirle ai Comuni in proporzione ai cittadini residenti, altre 400 milache fanno seguito alle 570 mila inviate ieri. Domani, ne saranno consegnate altre 230 mila circa.Sono 2800 le mascherine prodotte da Grafica Veneta arrivate sul litorale di Jesolo e consegnate presso la sede della Protezione civile locale. Nella mattinata di oggi, è iniziata la prima fase di distribuzione a domicilio ad opera di volontari che si sono resi disponibili. La priorità è rivolta ai nuclei familiari jesolani che contano almeno una persona con più di sessant’anni o a singoli cittadini che rientrano in questa fascia d’età, considerati più “deboli” e a rischio.Ecco il dettaglio delle consegne:Belluno - 17.600Padova - 75.200Rovigo - 19.700Treviso - 71.800Venezia - 69.500Verona - 73.800Vicenza - 70.400