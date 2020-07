Lungomare delle stelle, Jesolo lo intitola a medici e infermieri anti-Covid

JESOLO - Il lungomare 'delle Stelle' di Jesolo, dedicato nel passato ad Andrea Bocelli, Sophia Loren, Alberto Sordi, Federica Pellegrini e Alessandro Del Piero, quest'anno sarà invece intitolato agli operatori sanitari che in questi mesi sono stati impegnati nella lotta all'emergenza sanitaria legata a Covid-19. La cerimonia è fissata per il 21 agosto. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale in accordo con Federconsorzi e le associazioni di categoria. L'edizione 2020, quindi per la prima volta nella storia dedicherà il lungomare di fronte all'ospedale di Jesolo non ad un singola persona ma ad una intera categoria.



«Il momento storico che stiamo vivendo ci spinge a riconoscere il merito di quelle migliaia di persone che in tutta Italia hanno messo l'anima e il cuore per fronteggiare l'emergenza coronavirus - dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - Cittadini normali che, in qualche modo, hanno fatto cose straordinarie, combattendo un nemico subdolo e invisibile, permettendo di salvare vite e, laddove non possibile, di non lasciare che il virus vincesse sulla dignità delle persone malate». Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA