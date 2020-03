Trovata morta in mare, era un'infermiera 49enne e aspettava l'esito del tampone

JESOLO - Era a casa da un paio di giorni, per una febbre sospetta, tanto da essere sottoposta al tampone. Una tragedia ha colpito al cuore la sanità, già duramente provata in questi giorni, di Jesolo e del Sandonatese. Il corpo senza vita di una infermiera è stato trovato ieri mattina nelle acque del fiume Piave. Le indagini della Guardia Costiera sono ancora in corso e non trascurano alcun elemento, ma ci sarebbero diversi elementi che porterebbero a ritenere che si sia trattato di un gesto estremo compiuto dalla donna, che ha 49 anni e abitava a Cortellazzo.

VISTA DA UN PESCATORE

Erano quasi le 7 di ieri mattina quando un pescatore di professione ha notato, a circa 500 metri dalla costa, al largo delle foci del fiume Piave, il corpo che galleggiava. Dato l’allarme, sul posto è arrivata la Guardia Costiera di Venezia e di Jesolo per il recupero della salma. L’Ufficio circondariale marittimo di Jesolo, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria, ha avviato gli accertamenti per l’identificazione della persona deceduta e per cercare di capire le cause della morte. Sul corpo della donna non sarebbero risultati segni che possono ricondurre a cause esterne. Inoltre in un pontile sarebbe stato trovato un giubbotto che apparterrebbe alla donna. Tutto porterebbe, dunque, ad un gesto estremo. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Nel corso della mattinata la notizia si è poi diffusa, creando profondo dolore, anche perché la donna faceva l’infermiera: era stata assunta nel 1991 all’Ulss4 Veneto Orientale. Sconvolti i colleghi che hanno appreso della notizia mentre si trovavano alle prese con nuovi e “vecchi” casi di contagio da Covid-19. Fino al 2012 la donna, che abitava da sola a Cortellazzo e che lascia, oltre ai genitori, un fratello più piccolo, aveva lavorato al reparto di chirurgia dell’ospedale della sua città natale. Alla luce della riorganizzazione interna era stata, quindi, trasferita nella chirurgia di San Donà, ma dal 2016 era ritornata a prestare servizio all’ospedale del litorale, nella medicina fisica e riabilitativa. Un avvicinamento a casa che la agevolava nel suo lavoro.

NEL NUOVO REPARTO

Pochi giorni fa si era offerta di lavorare nel nuovo reparto malattie infettive dove aveva collaborato all’allestimento e all’avvio delle attività. Nell’unità operativa in cui attualmente sono ricoverati 25 pazienti coronavirus positivi, la donna aveva partecipato con i colleghi alla formazione e aveva già svolto tre turni lavorativi, sospesi da un paio di giorni per una febbre improvvisa, tanto da essere sottoposta al tampone. Forse il nuovo carico di lavoro, in una situazione estremamente difficile, con turni infiniti, unita allo stato febbrile, potrebbero averla turbata o comunque creato una certa preoccupazione. Ipotesi per quella che rimane una grande tragedia per la famiglia della donna e per tutta l’Ulss4. « Era una persona dedita al lavoro, una risorsa insostituibile per i colleghi e per questa azienda sanitaria – ricorda il direttore generale dell’Ulss4, Carlo Bramezza. A nome dell’Azienda sanitaria che rappresento esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della “nostra” infermiera».

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È attivo il Servizio “Sos suicidi”. Chiunque può rivolgersi agli operatori per avere supporto e aiuto psicologico necessario per superare ognimomento di difficoltà personale, lavorativo e non solo.

Questi i numeri ai quali rivolgersi in caso di necessità. Telefono Amico: 199.284.284 Telefono Azzurro: 1.96.96 Progetto Inoltre: 800.334.343 DeLeo Fund: 800.168.678.

© RIPRODUZIONE RISERVATA