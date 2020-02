Israele respinge i passeggeri in arrivo dall'Italia: 23 reimbarcati sul volo da Venezia

VENEZIA - Coronavirus . L'Autorità per l'immigrazione israeliana ha rifiutato, in base alle nuove disposizioni assunte oggi, l'ingresso nel paese a passeggeri in viaggio dall'Italia. Non solo da Veneto e Lombardia, ma da tutta Italia.Ad essere stati respinti, e reimbarcati immediatamente sullo stesso aereo, sono stati, oggi 27 febbraio, 19 passeggeri italiani. Gli ispettori dell'immigrazione hanno poi rifiutato l'ingresso a 23 passeggeri atterrati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv su un volo da Venezia e altri 9 su un volo da Milano. A questi vanno aggiunti altri italiani di un volo da Roma, anche loro respinti in aeroporto e reimbarcati.