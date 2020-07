Imprenditore veneziano positivo al Covid in Uganda: negative tutte le persone che avevano cenato con lui a Padova

VENEZIA - Un imprenditore di Oriago, nel veneziano, è risultato positivo ai test Covid-19 durante un viaggio in Africa per motivi di lavoro. L'uomo, molto attivo nei settori dei mobili e delle costruzioni, è stato sottoposto al controllo al suo arrivo in Uganda, dove è atterrato diretto nel Benin. Dopo il test è stato è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Da quanto si è appreso l'uomo si è costantemente sottoposto ai controlli sanitari fino all'ultimo test, una settimana fa, risultato negativo. È stato lui stesso ad avvertire immediatamente il proprio medico di base.

A destare preoccupazione, infatti, era il fatto che alla vigilia della partenza, avesse partecipato ad una cena in un ristorante di Padova insieme a numerose persone. I tamponi eseguiti sui partecipanti alla serata e su quanti hanno avuto contatti con loro, hanno dato esito negativo.

