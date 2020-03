In 30 in cimitero per la sepoltura del defunto: scatta l'allarme contagio

VENEZIA - Si sono presentati in una trentina al cimitero per la sepoltura di un defunto cremato ed è scattato l'allarme sicurezza per rischio contagio da Coronavirus ma presto tutto è rientrato: l'area del ritrovo era di ampia superficie. È accaduto nel cimitero veneziano di Mestre e a raccontare la vicenda è il comandante della Polizia locale Marco Agostini.

«Quando le persone si sono radunate in cimitero - racconta Agostini - siamo stati subito allertati e le nostre pattuglie sono andate a controllare. Dopo un rapido esame - rileva - visto il rapporto tra numero delle persone e dimensioni dell'area abbiamo lasciato che la mesta cerimonia, peraltro brevissima, fosse portata a termine». Per oggi, assicura Agostini, non partiranno né sanzioni (manca il regolamento per irrogarle) e denunce «siamo nel penale e non si scherza» dice. «Ma da domani quando le carte saranno più chiare altrettanto lo saranno i provvedimenti» assicura. L'opera della Polizia locale al momento è quella di sensibilizzare le persone.

