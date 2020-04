Teatro La Fenice e Outlet di Noventa insieme per i giovani: ecco il programma degli eventi

VENEZIA - Le attività educative della Fondazione Teatro La Fenice rivolte ai giovani “approdano" on line con un progetto sostenuto e promosso con McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave. Suoni in gioco e La Fenice ti racconta….online sono i titoli dei tutorial e delle video-narrazioni musicali che saranno disponibili per tutti i ragazzi ogni settimana a partire da domani, venerdì 24 aprile, gratuitamente, sui profili Facebook, Instagram e YouTube del teatro veneziano e sulla pagina education del sito www.teatrolafenice.it .



Questa nuova iniziativa, che rientra nell’ambito della partnership tra il teatro d’opera e Noventa Designer Outlet, porta sul web l’apprezzatissimo progetto educational per i giovani, che negli ultimi tre anni veniva proposto in primavera all’outlet nell’ambito della partnership. Ugualmente, vi è anche l’intenzione di dare un contributo al mondo della scuola offrendo ai docenti la possibilità di utilizzare questi nuovi strumenti didattici per le attività di insegnamento da remoto di queste ultime settimane di lezione da casa.



I tutorial e i videoracconti saranno condivisi gratuitamente con tutti i 7000 docenti e le 1000 famiglie che seguono le attività educational del teatro e saranno sottotitolati sia in italiano che in lingua inglese “Suoni in gioco” prevede una rassegna di tutorial creativi per la costruzione, con semplici materiali reperibili in casa, di alcuni oggetti/strumenti sonori ispirati al “Carnevale degli animali" di Camille Saint Saëns.



Il progetto è principalmente dedicato ai bambini della scuola d’infanzia e primaria e genitori ed insegnanti potranno utilizzarlo come materiale didattico; una versione più elaborata di "Suoni in gioco” è invece dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado dove, oltre alla creazione manuale di oggetti, si propone un’interazione più complessa di attività dedicate sempre al mondo della musica. I tutorial di “Suoni in gioco” sono stati realizzati in collaborazione con Immaginante Laboratorio Museo Itinerante di Ravenna. Il secondo progetto “La Fenice ti racconta ….online” propone tre narrazioni musicali in pillole animate per imparare a conoscere ed apprezzare alcuni titoli lirici che fanno parte della storia del melodramma italiano: Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e Cenerentola sempre di Rossini direttamente a disposizione sul web per il giovane pubblico .



Questo il calendario delle uscite settimanali ogni venerdì fino alla fine di maggio:

venerdì 24 aprile 2020 - tutorial La gallina musicale

venerdì 1 maggio 2020- video animato Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

venerdì 8 maggio 2020- tutorial Il pesce parlante

venerdì 15 maggio 2020- video animato L’elisir d’ amore di Gaetano Donizetti

venerdì 22 maggio 2020- tutorial Il canguro tamburo

venerdì 29 maggio 2020- video animato La cenerentola di Gioachino Rossini Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA