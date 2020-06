Prima ondata di austriaci a Bibione: in direzione Italia confine senza controlli

VENEZIA - La voglia di mare dei turisti austriaci si dimostra più forte della chiusura dei confini. Se le frontiere con l'Italia riapriranno ufficialmente il prossimo 16 giugno, sono già moltissimi quelli che hanno approfittato del lungo weekend di Corpus Domini per raggiungere la spiaggia veneta di Bibione (Venezia). Semplice, secondo gli ospiti austriaci che hanno raccontato la loro esperienza agli albergatori, valicare il confine: viaggiando verso l'Italia si passa a 80 chilometri orari e senza controlli. Dverso il tragitto contrario, in cui le pattuglie verificano la salute dei passeggeri di ogni veicolo, prima di consentirne il rientro.

I turisti stranieri che hanno raggiunto oggi la località balneare rientreranno solo dopo il 16 giugno, così non avranno problemi. A Bibione il clima è quello spensierato della vacanza, con i vacanzieri che iniziano a riempire hotel e appartamenti: «Siamo felici di essere tornati e seguire le regole non crea problemi, anzi, ci fa sentire al sicuro - la testimonianza di un ospite carinziano -. Bibione è la nostra spiaggia e arrivare è stato emozionante». E sulla pagina ufficiale fabebook di bibione.com un turista tedesco scrive: «Spero che gli italiani ci perdonino per l'apertura tardiva da parte del nostro governo, ma la gente ama l'Italia. Non vediamo davvero l'ora di arrivare».

