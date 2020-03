VENEZIA Il coronavirus infetta anche la diplomazia europea e a farne le spese sono ancora il Veneto e l'Italia, messi all'indice dalla Francia come pericoli per la salute pubblica internazionale. Protagonista della vicenda è Alvise Maniero, 34 anni, deputato veneziano del M5S, capodelegazione dei parlamentari italiani al Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale che conta 47 Stati membri: ieri a Maniero è stato rifiutato l'ingresso al secondo giorno dei lavori dell'assemblea del Consiglio in corso a Parigi, ospitata all'interno del Parlamento francese, con la motivazione che è «transitato da una non meglio precisata zona a rischio» ma che naturalmente è il Veneto.



«Di che parlano? Non hanno fornito un elenco, non hanno neanche avuto il coraggio di chiamarla per nome. Mi è stato ritirato l'entry badge, il pass d'ingresso al Parlamento, e ho dovuto andarmene - racconta Maniero sulla via del ritorno all'aeroporto Charles de Gaulle - Peccato che non vengo da nessuna zona rossa e non ho nessun sintomo. Mi hanno respinto solo perché vengo dal Veneto, così l'Italia non è stata rappresentata all'assemblea. Il nostro Paese è stato dipinto come untore del mondo, i veneti trattati come appestati. Qualcosa di irrispettoso e inaccettabile».



Il cartellino rosso al deputato italiano è diventato un caso. Alle sue formali rimostranze sono seguite quelle intrise di disappunto e dispiacere dell'ambasciatore italiano al Consiglio, Giacomelli, e la lettera del presidente della Camera, Roberto Fico al suo omologo francese Richard Ferrand in cui esprime «sconcerto per la revoca del badge». Mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riferirà dell'accaduto al question time. Esponenti di tutti i partiti, il primo è stato Fratelli d'Italia, hanno criticato la decisione francese.



SOLO UN INCIDENTE?

Ora, va osservato che se il ritiro del badge a Maniero è di ieri mattina, gli ostacoli alla sua partecipazione al Consiglio europeo erano spuntati già nei giorni precedenti, con pressioni da ogni parte. Scogli che, ad un certo punto, sembravano superati tanto che mercoledì il deputato ha regolarmente preso parte alla prima giornata dei lavori. Ma gli oppositori hanno continuato a macchinare fino alla sorpresa di ieri mattina. Il caso-Maniero, in realtà, inizia la settimana scorsa. Quando la segreteria del Consiglio manda a tutti i delegati una comunicazione scritta in cui segnala l'opportunità che non siano presenti agli incontri di Parigi quanti sono transitati dalle zone a rischio contagio, stilando un elenco di queste aree. Primo colpo di scena: Veneto e Lombardia sono indicate come le uniche zone a rischio non solo di tutta Europa ma addirittura di tutti i 47 Stati che aderiscono al Consiglio. Maniero non tarda a rispondere e fa presente che «pur disponibile a cooperare con qualunque misura utile a far tornare la situazione alla normalità, rifiuta un trattamento che non fosse di perfetta parità rispetto agli altri Paesi»



sottolineando anche che «la delegazione italiana non ha meno titolo a partecipare né è più pericolosa di altre. Se si ritiene - aggiungeva Maniero - che ci siano condizioni rischiose, si possono tenere i lavori in videoconferenza».



PRIMO ROUND

Gli argomenti del capodelegazione italiano un effetto lo producono, le restrizioni vengono revocate e mercoledì Maniero occupa il suo posto accanto al collega tedesco. Caso risolto, tutto bene, allora? No. Sotto traccia, i gruppi politici contrari hanno continuato a premere stavolta non più solo con il Consiglio d'Europa ma con la stessa Assemblea nazionale (il Parlamento francese) ospitante per escludere il nostro rappresentante. Lunghe telefonate, mail, contatti per chiedere a Maniero uno spontaneo passo indietro. Figurarsi.

Arriviamo a ieri mattina, quando il deputato riceve «la comunicazione di Ferrand, presidente del Parlamento francese, che dispone che ai lavori del 5 e 6 marzo non possano prendere parte delegati transitati da zone identificate a forte rischio non meglio definite». Badge ritirato all'istante. A quanti? «Solo a me» risponde il deputato italiano. Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA