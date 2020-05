Coronavirus Veneto, una sola vittima, altri 27 dimessi dagli ospedali: ricoverati sotto quota 400

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi, 30 maggio 2020, delle ore 17 a confronto con i dati di questa mattina ore 8.

Le vittime di oggi: una sola vittima, a Schiavonia (ieri erano stati sei).

Positivi in lievissima salita. In totale i positivi sono 19150 (15 in più rispetto a ieri e solo 4 su stamani).

I casi attualmente positivi sono 1.576 (-26).

Guariti. Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota 15657 (+40).

Ricoveri e isolamenti in discesa. I ricoverati (positivi e negativizzati) in diminuzione: 387 (-27), di cui 28 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare rimangono 1727 (-107).



