A piedi per 15 chilometri per il Corpus Domini e ai fedeli benedizioni in video chiamata

Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MICHELE - "Andrà tutto bene" continua a ribadire don Andrea Vena ai parrocchiani di Bibione. Dopo ilper le strade della nota località turistica venezia, oggi pomeriggioportando ilin solitaria processione.Ad accoglierlo al suo passaggio tra i giardini di casa, i Bibionesi mentrelo anticipava in auto a. Dalle 14 alle 16.40 don Andrea Vena ha percorso a piediper raggiungere i fedeli di Bibione e a chi non è riuscito a vederlo, il prete non ha fatto mancare la. Intanto ogni giorno don Andrea continua letutto rigorosamente in diretta sui social e. "Andrà tutto bene, Gesù è con noi!" continua a ribadire il sacerdote di Bibione.