Al parco per bere e ascoltare musica: multe da 400 euro l'una a quindici ragazzi

MIRANO - Una ventina di ragazzi si trova al parco pubblico di via Battisti di Mirano, bevono, ascoltano musica e quasi nessuno ha la mascherina a coprire naso e bocca. Arrivano i carabinieri e scattano quindici sanzioni da 400 euro l'una. Il provvedimento rientra nell'opera di monitoraggio e controllo da parte dei carabinieri per verificare il rispetto delle regole durante la fase 2, in particolar modo sui parchi e negli altri luoghi di aggregazione, proprio per scongiurare i temuti effetti dell’eccessivo assembramento di persone.

La pattuglia della Stazione di Mirano mercoledì sera è giunta al parco pubblico di via Battisti, dove è stata segnalata la presenza di un nutrito gruppo di giovani che si sono riuniti senza rispettare le regole. Giunti sul posto entro pochi minuti, effettivamente i carabinieri sorprendono una ventina di ragazzi che si sono riuniti per bere ed ascoltare musica, in spregio al rispetto delle distanze interpersonali e qualcuno imprudentemente anche senza mascherina. I militari hanno identificato i giovani e hanno fatto le sanzioni amministrative, in tutto quindici, nei confronti dei giovani.



I servizi di controllo in funzione del rispetto delle norme del virus Covid-19, saranno intensificati su tutto l’entroterra mestrino specie in prossimità delle aree verdi, piazze e passeggiate prese d’assalto per le giornate decisamente miti, per vigilare su eventuali “illecite” aggregazioni di persone.



