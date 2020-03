Coronavirus, 18 denunciati nel Veneziano per inosservanza dei divieti

VENEZIA - Coronavirus , sono già 18, ad oggi 14 marzo, le denunce fatte dai carabinieri in provincia di Venezia per la violazione degli obblighi fissati dal Dpcm per frenare l'epidemia nelle ultime 24 ore. Sono state denunciate cinque persone trovate fuori di casa senza un giustificato motivo e assembrate, tra la Giudecca e la Riva di San Marco. A Mirano i carabinieri hanno denunciato due cittadini stranieri e una donna italiana; a Scorzè hanno invece denunciato un uomo all'interno di una filiale del Monte dei Paschi perché non teneva le distanze di sicurezza nonostante venisse più volte richiamato dal personale della banca. Sei le persone denunciate dai carabinieri a San Donà di Piave più due a Meolo. In questi giorni sono stati intensificati anche i controlli nelle aree commerciali autorizzate a rimanere aperte per i servizi essenziali.