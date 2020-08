Coronavirus in Veneto: 32 nuovi casi nella notte, 13 a Venezia. Salgono a 4.616 le persone in isolamento Scarica il Pdf

VENEZIA - Coronavirus in Veneto, aumenta il numero dei contagiati, ma nessun decesso nella notte. Il bollettino di questa mattina, 5 agosto, alle 8 segnala 32 nuovi positivi, rispetto all'ultima rilevazione di ieri alle 17, per complessivi 20.294 contagiati da inizio pandemia. I decessi sono fermi a 2.077, gli attualmente positivi salgono invece a 1.067. Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 122, delle quali 33 positive al virus, mentre in terapia intensiva ci sono 8 ricoverati, dei quali 6 positivi. Le persone in isolamento salgono invece a 4.616.

I nuovi contagiati sono così ripartiti: 13 a Venezia, 8 a Verona, 5 a Padova, 3 a Treviso, 1 a Vicenza, 2 domiciliati fuori dal Veneto.

