Coronavirus in Veneto: un solo contagio nelle ultime ventiquattr'ore

Coronavirus in Veneto, il contagio e le vittime di oggi, domenica 7 giugno 2020: il punto alle 8 in confronto con i dati di ieri sera alle 17.

Dal bollettino di Azienda Zero risulta 1 caso di positività in più al Covid, per un totale di 19.183. Dall'inizio dell'emergenza sono stati dimessi dagli ospedali del Veneto 3.442. Non ci sono stati decessi negli ospedali durante la notte, ma nelle ultime 24 ore sono decedute 5 persone.

Dati cumulativi. Ad oggi sono quindi 19.183 i casi totali con tampone positivo di cui 1.085 attualmente positivi. I deceduti sono 1.954, dei quali negli ospedali sono 1.398. I negativizzati virologici (guariti) raggiungono quota 16.144.

Dimissioni e ricoverati. Il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali si assesta a 3.442, mentre i malati tuttora ricoverati in ospedale sono 320 (81 positivi, 239 negativizzati). Nelle terapie intensive, attualmente positivi, ci sono 16 pazienti (1 positivi, 15 negativizzati).

Contagio, i dati di oggi alle 8 in Veneto (rispetto alle 17 di ieri)

Covid, decessi e ricoveri in ospedale (rispetto alle 17)

© RIPRODUZIONE RISERVATA