Coronavirus: pazienti triplicati in dieci giorni, i cinquantenni i più contagiati

VENEZIA - Erano 51 il 10 marzo, sono diventati 150 alla sera di martedì 17 marzo con un “delta positivo” di 99 casi. Che poi sono i ricoveri effettuati in una settimana negli ospedali dell’Ulss 3 Serenissima. Qualcosa quindi è cambiato, dato che pure le degenze nelle Terapie Intensive dell’Ulss 3 hanno subito un’impennata verticale: da 19 (sempre facendo riferimento al 10 marzo) alle 32 della sera di martedì 17 marzo. Non solo. I pazienti entrati in ospedale nella settimana appena passata, non sono solamente persone in precarie condizioni di salute, ma tra loro c’è anche chi di punto in bianco si è trovato faccia a faccia con i sintomi ormai noti del nemico invisibile. Tamponi ed esami clinici hanno poi restituito sostanza ai sospetti, decretando la positività al Covid-19 e spingendo i medici a ricoverare i casi più gravi. Con una grande novità: se è vero che a essere colpiti sono soprattutto gli over 70, è altrettanto inoppugnabile il fatto che adesso il coronavirus attacchi anche le persone di altre fasce d’età, soprattutto tra i 50 e i 70 anni.

L’ANALISI

I dati sono quelli dell’Ulss 3 che nei giorni scorsi ha compiuto uno screening sui primi 150 pazienti ricoverati nei propri ospedali dallo scoppio della pandemia, avvenuto in provincia di Venezia nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. La storia cambiava corso per sempre all’1.30 di sabato 22 febbraio quando il laboratorio di Genomica dell’ospedale di Venezia restituiva l’esito positivo del tampone di Umberto Veronese, il “paziente 1” del veneziano, poi morto l’1 marzo a Padova per emorragia cerebrale.

La fascia d’età tra i 50 e i 70 anni rappresenta il 31% dei veneziani ricoverati perché positivi a Covid-19: sono 21 (13 maschi, 8 donne) i pazienti tra i 50 e i 59 anni; 25 (19 maschi, 6 donne) quelli ora su un letto degli ospedali dell’Ulss Serenissima e che hanno un’età compresa tra i 60 e i 69 anni. Ben più della metà dei primi 150 pazienti ricoverati (un numero per forza incompleto dato i continui casi, ma che rappresenta comunque un campione molto significativo pur comprendendo nel conto i 9 dimessi e i 14 decessi avvenuti nel territorio dell’Ulss 3 fino al 17 marzo, ndr) ha 70 anni o più: gli over 70 sono infatti 93, il 62% dei 150 ricoverati. Spaccando i numeri si nota come abbiano tra i 70 e i 79 anni, 46 pazienti ricoverati (26 sono maschi, 20 sono donne); 41 ricoverati hanno tra gli 80 e gli 89 anni (33 maschi e 8 donne) e in 6 hanno dai 90 anni in più: 4 donne e 2 maschi.

Quanto alle fasce d’età più basse, si evidenzia come i ricoverati di età compresa tra 0 e 49 siano 11: 5 tra gli 0 e i 39 anni (3 maschi e 2 donne e tra questi anche il bambino di due anni ricoverato domenica e dimesso lunedì), mentre 6 pazienti hanno tra i 40 e i 49 anni. Giusto per le statistiche, tra i primi 150 ricoverati, i maschi sono 101, e cioè due terzi del totale.

« Il dato rispecchia quanto si sta verificando nel resto dell’Italia - commenta il primario di Malattie Infettive, Sandro Panese - Aumentano i casi, che ora giungono con più frequenza dal territorio attraverso il soccorso del Suem 118, ma resta evidente che il virus colpisce con prevalenza le fasce più anziane delle popolazione. Sulle quali poi, risulta più pericoloso, per la presenza in queste persona anziani di precedenti patologie». Al momento infatti tutte le persone decedute per coronavirus nel veneziano erano affette da altre patologie che già ne mettevano in pericolo la salute.

A crescere, in questa terza settimana dell’era di Covid-19, sono stati anche i contagi che da martedì 10 marzo sono passati in tutto il veneziano (e quindi compreso anche il territorio dell’Ulss 4) da 160 a 402: un “+ 242” che ha avuto una declinazione importante nei ricoveri (si diceva del “ + 99” nell’Ulss 3) capace anche di mettere in seria difficoltà le strutture sanitarie e i reparti di Terapia Intensiva e Malattie Infettive

IL “RISCHIO” VENEZIA

«C’è una città intera, quella insulare, che per la sua conformazione sociale - spiega il dottor Panese, a capo di un’equipe che coordina gli Infettivi all’Angelo e al Civile - risulta essere particolarmente esposta ai rischi provocati dal contagio per via dell’età mediamente molto avanzata dei suoi abitanti».

