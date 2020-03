Veneto orientale, sono 97 i contagiati da Covid-19: 21 nuovi casi quasi tutti sintomatici

VENETO ORIENTALE - Continua ad aumentare il numero dei contagiati da coronavirus nel Veneto orientale. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 21, quasi tutti sintomatici. Tra essi ci sono varie persone con età inferiore ai 50 anni.

Questa la distribuzione complessiva per comune residenza dei nuovi casi: 7 a San Donà; 2 a Portogruaro; 2 a Jesolo; 1 a San Michele al Tagliamento; 1 a Musile; 1 a Jesolo; 1 ad Annone Veneto; 1 a Torre di Mosto; 1 a Concordia Sagittaria; 2 Fossalta di Portogruaro; 1 a Noventa di Piave e 1 a Meolo.

La maggioranza di questi sono stati ricoverati a Jesolo e qualcuno in altri ospedali del Veneto.



Alla luce degli ultimi dati il numero complessivo di persone positive al Covid-19 nel Veneto orientale sale a 97.

A ieri sera le persone in quarantena nell'ambito territoriale dell’Ulss4 erano circa 1200; sono persone che vengono quotidianamente monitorate degli operatori del Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4.

Il nuovi importante aumento dei casi positivi al tampone sta aumentando ulteriormente il carico di lavoro per il personale del dipartimento di prevenzione che, oltre al monitoraggio delle persone in quarantena deve provvedere a svolgere le indagini, a risalire e a contattare le persone che sono venute a stretto contatto con i coronavirus positivi, per poi valutare se porli in isolamento fiduciario domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA