Coronavirus Veneto, 22 nuovi contagiati e solo due decessi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 14 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8.

I casi di positività al coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono 18.845, cioè 22 in più rispetto a ieri. I decessi salgono a 1743 ovvero 2 in più rispetto a ieri sera alle 17, uno all'ospedale di Jesolo e uno al San Bortolo di Vicenza (1290 i decessi totali in ospedale).

In isolamento domiciliare ci sono 4.436 persone. I pazienti ricoverati sono 623 (-7) dei quali 62 (-4) in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza i pazienti dimessi sono aumentati a 3.102 (+25) .

