Coronavirus in Veneto: 1.100 nuovi casi e 85 morti in 24 ore. I positivi sotto soglia 50mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati da Azienda Zero di oggi 22 gennaio 2021. I nuovi casi in 24 ore sono 1.100, mentre i morti 85. Le persone attualmente positive scendono sotto quota 59mila, per l'esattezza 48.389, mentre le vittime da inizio pandemia sono 8.501. I pazienti ricoverati in reparti non critici sono 2.356 (dei quali 1.880 ancora positivi al virus), in terapia intensiva ci sono invece 332 malati (dei quali 294 positivi).

