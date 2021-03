Coronavirus in Veneto, impennata di contagi e ricoveri: 1.173 nuovi casi e 53 morti nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati della Regione Veneto aggiornati alle ore 8 di oggi 16 marzo. Crescono velocemente i contagi e anche i ricoveri nelle terapie intensive. Sono 1.173 i nuovi casi e 53 le vittime nella notte. Le persone attaulmente positive sono 35.173, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 10.200. I pazienti in ospedale sono 1.542 e in terapia intensiva 203.

BOLLETTINO CON I CONTAGI DELLA REGIONE VENETO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA