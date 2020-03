Coronavirus Veneto, casi di contagio oltre quota 1000, trenta le vittime

Coronavirus in Veneto: i contagiati superano quota 1000, per la precisione 1049 secondo i dati ufficiali della Regione Veneto che fotografano la situazione di oggi l'11 marzo MAPPA. I morti salgono a 30. Le persone ricoverate sono 330 (+29) nelle Terapie intensive 81 (+13 sul totale di ieri). L'incremento più alto dei contagiati rispetto a ieri è avvenuto nella provincia di Padova (+43), quindi Treviso (+27) e Venezia (+19).

Sta per arrivare il super-test per il nuovo coronavirus. Basterà un’ora per sapere con certezza se una persona è stata contagiata o meno. Fino a questo momento servivano tra le tre e le sei ore per analizzare i tamponi... (LEGGI TUTTO)

Allarme contagio, Zaia ai veneti: restate a casa

Coronavirus, in Veneto è emergenza. Oggi un accorato appello del presidente della Regione Luca Zaia a tutti i cittadini: «Restate a casa - dice il governatore -, fra 5 giorni, se la situazione non cambia, ci sarà un picco nelle terapie intensive. Il rischio è che entro il 15 aprile 2 milioni di veneti saranno contagiati». «Ci saranno sicuramente sempre più ordinanze più restrittive. L'importante è non uscire di casa (...), voglio vedere le strade vuote (...). Abbiamo l'obbligo morale di difendere i più deboli»... (

LA RICERCA La speranza da un farmaco per l'artrite. L'oncologo: «I primi due malati stanno meglio»

I CLUSTER DEL VENETO di oggi 11 marzo, ore 7 (dati rapportati al 10 marzo ore 7)

Belluno 30 contagiati (+1)

Padova 284 contagiati (+43)

Rovigo 14 contagiati (+4)

Treviso 185 contagiati (+27)

Venezia 179 contagiati (+19)

Verona 110 contagiati (+4)

Vicenza 92 contagiati (+17)

Cluster residenti comune di Vo' 89 contagiati (-)

Assegnazione in corso 35 contagiati (-5)

Casi collegati a focolai lombardi 5 casi (-)

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 330 di oggi 11 marzo, ore 7 (dati rapportati al 10 marzo ore 7)

Azienda ospedaliera di Padova 42 pazienti in area non critica, 18 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 4 pazienti in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 21 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 8 pazienti in area non critica

Ospedale di Feltre, 1 paziente in area non critica

Ospedale di Treviso 70 pazienti in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 4 pazienti in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 4 pazienti in area non critica

Ospedale di Castelfranco 5 pazienti in area non critica

Ospedale di Mestre 19 pazienti in area non critica, 15 in terapia intensiva,

Ospedale di Venezia 8 pazienti in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 5 pazienti in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 2 pazienti in area non critica

Ospedale di Chioggia, 1 paziente in area non critica

Ospedale di Rovigo 4 pazienti in area non critica, 1 in terapia intesiva

Ospedale di Vicenza 10 pazienti in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 6 pazienti in area non critica, 4 dimessi

Ospedale di Arzignano 1 paziente in area non critica

Ospedale di Bassano 2 pazienti , 1 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 5 pazienti in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 3 pazienti in area non critica

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 19 pazienti in area non critica, 3 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 0 pazienti in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 13 pazienti in area non critica, 1 in terapia intensiva

Coronavirus, in quarantena la giunta di Cordenons e i sindaci di Roveredo e San Quirino

Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia 3 nuove vittime in un giorno e 10 contagi

​Coronavirus Friuli Venezia Giulia. Tre nuove vittime a causa (anche) del Coronavirus in Fvg. Dieci i nuovi contagi. Salgono a 126 i casi di positività al Coronavirus , con un incremento di 10 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono complessivamente 2073. Ventuno sono le persone attualmente ricoverate in ospedale, di cui 5 si trovano in terapia intensiva. Le analisi in corso sono 273... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus Veneto. I medici asintomatici rientrano al lavoro in Veneto: in totale sono 656 Tabella



