Coronavirus in Veneto: nella notte nessun morto e 790 nuovi positivi Il bollettino

Coronavirus in Veneto, gli aggiornamenti nel bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi, 10 aprile 2021. Sono 790 i nuovi positivi nella notte e per la prima volta nessun decesso. Le persone attualmente positive sono 32.535, mentre le vittime da inizio pandemia sono 10.913. Fermo anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia che sono 310 come nel report di ieri pomeriggio, mentre i pazienti in area non critica sono 1.874.

I DATI NELLE ULTIME 24 ORE

Il bollettino regionale nelle ultime 24 ore segnala 1.054 casi in più, con il totale a 394.336 da inizio pandemia e si registrano anche 14 decessi.

