Coronavirus in Veneto: 767 nuovi contagi e 20 morti in 24 ore. In ospedale 1.409 malati

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi, 30 aprile 2021, nel bollettino della Regione Veneto delle ore 17. Sono 767 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 20 i morti da Covid-19. Le persone attualmente positive e quindi in isolamento sono 21.821, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 11.336. Diminuiscono le persone ricoverate in ospedale: attualmente ci sono 1.282 pazienti in area non critica e 187 in terapia intensiva.

