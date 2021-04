Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati ad oggi, 8 aprile 2021, nel bollettino della Regione Veneto delle ore 17. Sono 993 i nuovi positivi e 32 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 32.259, mentre le vittime da inizio pandemia sono 10.913. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 1.874 e in terapia intensiva 310.

