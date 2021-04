Coronavirus un Veneto, i dati di oggi 2 aprile 2021, del bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17. Sono 1.463 i nuovi contagi e 9 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono a 38.020, mentre le vittime da inizio pandemia sono 10.682. I pazienti ricoverati in area non critica sono ora 1.931, mentre i malati in terapia intensiva sono 299.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO--- LEGGI E SCARICA