Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 26 marzo, aggiornati al bollettino delle 8 diffuso dalla Regione Veneto. Sono 1.386 i nuovi contagi e 7 morti nella notte. Le persone attualmente positive al virus sono 39.356, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 10.500. Le persone ricoverate in area non critica sono 1.805 e in terapia intensiva 278.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO ---- LEGGI E SCARICA