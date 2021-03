Coronavirus in Veneto: 1.367 nuovi contagi e 22 morti in ventiquattr'ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento della Regione Veneto di oggi 22 marzo nel bollettino delle ore 17. Sono 1.367 i nuovi contagi e 22 i morti in ventiquattr'ore. Le persone attualmente positive salgono a 39.415, mentre le vittime da inizio pandemia sono 10.372. Aumenta la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti non critici degli ospedali veneti sono 1.742, mentre nelle terapie intensive sono 249. Le persone guarite dal coronavirus sono, invece, 318.442.

