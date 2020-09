Coronavirus in Veneto: impennata di positivi nella notte: più 144 e un decesso. Treviso e Verona le più colpite Bollettino

Coronavirus in Veneto: impennata di contagi oggi 30 settembre. Nella notte si sono registrati 144 nuovi casi in più e un decesso rispetto al rilevamento di ieri alle ore 17. La provincia più colpita Treviso con +42 positivi, seguita da Verona +33, Vicenza +26, Padova +21 e Venezia +20. Le persone attualmente positive sono 3.732, mentre i morti da inizio pandemia 2.178. Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 255, delle quali 173 positive al virus. In terapia intensiva ci sono 26 pazienti, dei quali 21 positivi.

BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Scuola, sì ai test rapidi. Allarme dei genitori sui tamponi: così si turbano i bimbi

Ultimo aggiornamento: 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA